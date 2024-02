XV de France : Galthié vide son sac après le fiasco

Jean de Teyssière

Le XV de France n'y arrive pas. Depuis le quart de finale de la Coupe du monde perdu d'un seul point face à l'Afrique du Sud (28-29) en octobre dernier, les Bleus ont un bilan de deux défaites, une victoire et un nul. Face à l'Italie ce dimanche, les hommes de Fabien Galthié ont livré une mauvaise prestation, conclue par un nul historique (13-13), qui aurait pu se transformer en défaite. A la fin de la rencontre, Fabien Galthié a avoué que son équipe se trouvait dans le dur.

La dynamique française en 2024 aurait elle était différente si le XV de France avait remporté ce quart de finale de la Coupe du monde face à l'Afrique de Sud ? On ne le saura jamais, mais une chose est sûre : les Bleus n'ont jamais traversé pareille tempête depuis que Fabien Galthié a pris les rênes de la sélection tricolore. Face à l'Italie, la prestation insipide des Bleus a conduit à un résultat nul (13-13). Heureusement pour eux, la pénalité de Paolo Garbisi a terminé sur le poteau à la dernière seconde du match...

«On est dans le dur»

En conférence de presse après la rencontre, Fabien Galthié avoue que la situation du XV de France est compliquée : « Il n’y a ni colère, ni abattement. D'abord, quand on rentre au vestiaire, on est dans le dur. Ce match nul aurait pu être une défaite, on en a conscience. Le sentiment, c'est qu'on est dans le dur. »

«Allô, c’est Fabien Galthié», la dernière histoire folle du XV de France https://t.co/2DSzq1MFoZ pic.twitter.com/xWtXCOUUgA — le10sport (@le10sport) February 23, 2024

«Une volonté très ferme de finir ce Tournoi avec ambition»