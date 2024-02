XV de France : Après l’humiliation, Galthié a vécu «un grand bonheur»

Jean de Teyssière

Ce dimanche, le XV de France recevra l'Italie à la Decathlon Arena de Lille. Ce troisième match du tournoi des 6 Nations pourrait permettre à l'équipe de France de recommencer une série de victoires et oublier petit-à-petit la claque reçue à domicile face à l'Irlande (17-38). Les hommes de Fabien Galthié avaient réagi difficilement face à l'Ecosse (victoire 20-16 à Murrayfield) mais le sélectionneur des Bleus a fait part de son bonheur d'être toujours à la tête de cette équipe.

Pour le XV de France remporte le tournoi des 6 Nations, il faudrait un incroyable alignement des planètes. L'objectif pour Fabien Galthié et ses joueurs est de bien conclure les trois derniers matchs qui les attendent, face à l'Italie ce dimanche, au Pays de Galles le 10 mars prochain et face à l'Angleterre, pour le savoureux crunch le 16 mars 2024.

«La douleur que l'on a vécu après l'Irlande, c'était aussi un grand bonheur»

Présent en conférence de presse ce vendredi pour dévoiler la composition de l'équipe qui affrontera l'Italie à Lille ce dimanche, le sélectionneur XV de France, Fabien Galthié, est revenu sur les moments difficiles vécus depuis la fin de la Coupe du monde : « J'en profite pour remercier tous les gens qui nous ont soutenu dans les moments difficiles. La douleur que l'on a vécu après l'Irlande, c'était aussi un grand bonheur car c'est toujours le cas quand on prépare un match avec les Bleus. Jouer sous la pluie en Écosse, c'est complexe. Jouer en Écosse contre l'une des meilleures équipes du monde c'est complexe. Ils venaient de gagner au pays de Galles, nous on venait de perdre contre l'Irlande. On a été mené presque tout le match et dès la 50e on avait fait tout notre coaching. On a repris le score à la 60e et on a senti qu'il y avait une énergie et que la résilience était là. Et dans cette résilience, il y a le cœur des hommes. Il y a eu une énergie folle dans cette équipe, on était loin de la data, de la stratégie et de la tactique. Mais on était au plus profond des valeurs du rugby. »

«Allô, c’est Fabien Galthié», la dernière histoire folle du XV de France https://t.co/2DSzq1MFoZ pic.twitter.com/xWtXCOUUgA — le10sport (@le10sport) February 23, 2024

«On a vécu un moment puissant et fort dans le vestiaire»