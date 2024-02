Rugby : Première historique dans le 6 Nations

Axel Cornic

Après un week-end de pause, le Tournoi des 6 Nations reprend ses droits avec plusieurs chocs très attendus. Et celui qui opposera l’Irlande au Pays de Galles à l’AVIVA Stadium de Dublin va écrire l’histoire, puisque ce sera la première rencontre dirigée par un Italien, Andrea Piardi.

Après une défaite et une victoire, le XV de France va devoir apporter une réponse forte lors de la 3e journée du Tounoi des 6 Nations. Les hommes de Fabien Galthié vont en effet affronter l’Italie à la Decathlon Arena de Villeneuve-d'Ascq, pour tenter de revenir dans le haut du tableau.

Piardi, premier arbitre italien de l’histoire du 6 Nations !

Mais 24h avant cette rencontre, le rugby italien aura rendez-vous avec l’histoire. Andrea Piardi va en effet devenir ce samedi 24 février le premier arbitre italien à diriger une rencontre du Tournoi des 6 Nations. « Je suis très fier d’être le premier Italien à arbitrer dans le Tournoi des Six Nations. C’est un parcours qui a commencé il y a 10 ans, donc je suis très fier et très heureux pour moi, pour ma famille, pour tous ceux qui m’ont soutenu pendant ce parcours » a expliqué le principal intéressé, d’après RugbyPass .

« Tous les officiels de match italiens espéraient que tôt ou tard, cette désignation arriverait »