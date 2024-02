6 Nations : Un grand nom se retire

Arnaud De Kanel

Après une courte pause ce week-end, l'Italie se prépare à affronter le XV de France lors de la troisième journée du Tournoi des 6 Nations 2024. Cependant, les Italiens devront composer sans Tommaso Allan, qui avait été titularisé lors de leur première rencontre contre l'Angleterre (24-27). À la surprise générale, Allan a choisi de prendre du recul par rapport à sa carrière internationale. Un sérieux coup dur pour la Squadra Azzurra.

Coup de tonnerre dans le Tournoi des 6 Nations ! Elément très important de l'Italie, Tommaso Allan a annoncé se mettre en retrait de la sélection nationale à quelques jours d'affronter le XV de France. Bien que la pratique de laisser les internationaux prendre une pause prolongée soit courante dans l'hémisphère Sud, elle est encore relativement rare en Europe. Cela a été souligné récemment avec la pause annoncée par Grégory Alldritt après la Coupe du monde, une pause qui a finalement été écourtée en raison des polémiques entourant les problèmes rencontrés par son club, le Stade Rochelais. C'est donc au tour de l'ouvreur italien de faire une coupure, avec sa sélection et en plein Tournoi des 6 Nations cette fois-ci.

Allan explique son choix

« Ce fut une année très fatigante physiquement et mentalement. Être loin de ma famille pendant des mois n’a fait que rendre les choses encore plus difficiles. La décision a été prise pour mon bien-être et celui de l’équipe », a déclaré Tommaso Allan. Son sélectionneur comprend parfaitement sa décision.

Quesada valide la décision d'Allan