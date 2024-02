Rugby - 6 Nations : France-Italie, le XV de France de Galthié n’a pas droit à l’erreur

Axel Cornic

Pour le troisième match de Tournoi des 6 Nations 2024, le XV de France va retrouver l’Italie, qui reste sur deux défaites. Certains y voient une chance de remporter une large victoire qui pourrait faire du bien aux joueurs de Fabien Galthié, mais la Squadra Azzurra a souvent gêné les Bleus et depuis l’arrivée de Gonzalo Quesada elle semble pouvoir accrocher les grosses nations européennes.

Après une défaite historique contre l’Irlande et une victoire assez controversée contre l’Ecosse, le XV de France doit apporter une réponse forte. Et quoi de mieux que l’Italie, qui reste sur une déroute totale face aux Bleus lors de la dernière Coupe du monde (60-7) ?

Galthié a aligné la grosse équipe

Cette rencontre est souvent considérée comme la plus abordable, avec un certain turn-over qui peut être opéré. Pas pour Galthié, qui a décidé d’aligner encore une fois sa meilleure équipe. A part la titularisation de Posolo Tuilagi en deuxième-ligne et celle de Paul Boudehent pour pallier la blessure de Grégory Alldritt, il y a très peu de surprise dans le XV titulaire qui sera aligné ce dimanche, à la Decathlon Arena de Villeneuve-d'Ascq (16h). Le message est clair donc : la France veut une nouvelle fois surclasser l’Italie pour enfin redorer son blason après la crise poste Coupe du monde.

L’Italie face à son meilleur ennemi