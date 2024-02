6 Nations - XV de France : Galthié face à sa première crise, «des questions se posent»

Axel Cornic

Arrivé en 2019, Fabien Galthié a guidé le XV de France vers les sommets pendant quatre ans, avec comme objectif un premier titre mondial à l’automne dernier. L’histoire en a voulu autrement et désormais le sélectionneur français semble en être plein doute, avec son équipe qui produit des prestations assez inquiétantes.

L’après-Coupe du monde est très difficile à gérer pour le XV de France, qui n’a plus la réussite qui le caractérisait lors des quatre dernières années. Certains pensaient que le Tournoi des 6 Nations pouvait aider les hommes de Fabien Galthié à tourner la page, mais les choses semblent finalement être plus compliquées que prévu.

Rugby : La nouvelle équipe d’Antoine Dupont révélée https://t.co/jZo72LpdsS pic.twitter.com/dAPYeybXiO — le10sport (@le10sport) February 23, 2024

« Quand tu vois les Irlandais, à la fin du match, on a oublié qu’ils n’avaient plus Sexton »

Et le constat est encore plus alarmant quand on compare la France à l’Irlande, également favorite de la dernière Coupe du monde et éliminée au même stade, celui des quarts de finale. « Quand tu vois les Irlandais, à la fin du match, on a oublié qu’ils n’avaient plus (Jonathan) Sexton, alors que pendant quinze ans, il avait le maillot vert avec le numéro 10 » a fait remarquer Dimitri Yachvili, pour France Info .

« Avant, on prenait les choses en main, mais là... »