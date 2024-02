Rugby - 6 Nations : Écosse-Angleterre, le Messi écossais sous les projecteurs

Axel Cornic

Plus vieil affrontement de l’histoire du rugby, chaque rencontre entre Écosse et l’Angleterre est un rendez-vous à ne pas rater. Et le match de ce samedi (17h45), ne fait pas exception ! Les coéquipiers de Finn Russell ont en effet la chance de remonter la pente après la défaite controversée face à la France (16-20)... et quoi de mieux que le faire contre son meilleur ennemi ?

En France, on semble déjà avoir oublié, mais les supporters écossais n’ont toujours pas digéré ce qui s’est passé lors de la 2e journée du Tournoi des 6 Nations. Au terme d’un match serré, le XV de Chardon a en effet vu la victoire lui filer entre les doigts surtout à cause d’une décision arbitrale assez controversée sur la toute dernière action.

L’Écosse veut vite oublier la France

Loin de jeter de l’huile sur le feu, ce qui aurait pu être légitime vu la situation, les joueurs écossais se sont montrés extrêmement classe après cet épisode. Mais ne comptez pas sur eux pour baisser la tête ! Car ce samedi se profile la rencontre la plus attendue de l’année par le XV du Chardon, avec le choc face à l’Angleterre. Et alors que les hommes de sa Majesté ont souvent été victorieux, la tendance s’est inversée depuis 2018, avec une Écosse qui est clairement devenue la troisième puissance européenne derrière l’Irlande et la France.

« Pour les fans de football, je suis un peu l’équivalent de Messi »

Cela est en partie grâce au génie écossais, Finn Russell. Bien connu en France où il a porté les couleurs du Racing 92, le fantasque ouvreur est LE maitre à jouer de l’Écosse. D’ailleurs, dans le reportage Full Contact diffusé sur Netflix avant le début du 6 Nations 2024, il avait décrit en quelques mots son profil... se comparant à un certain Lionel Messi ! « Je suis le numéro 10 de l’Écosse. Les gens aiment me regarder jouer, apparemment » a expliqué Russell, avant de glisser un sourire en coin : « Pour les fans de football, je suis un peu l’équivalent de Messi ».

Un sursaut du patient anglais ?

Celui que l’on surnomme désormais le Messi écossais aura fort à faire face à une Angleterre qui n’a jamais été aussi dangereuse que lorsqu’elle est au plus mal. Car les hommes de Steve Borthwick trainent leur spleen depuis un an et la demi-finale de la dernière Coupe du monde n’est que l’arbre qui cache la forêt. C’est tout le rugby anglais qui est malade, avec certains clubs historiques qui ont dû mettre la clé sous la porte ces dernières années, ce qui a eu un impact direct sur la sélection nationale. Mais une victoire à Murrayfield ce samedi, où le XV de la Rose ne s’est plus imposé depuis 2020, pourrait bien redonner le sourire aux Anglais.