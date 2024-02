XV de France : Nouveau coup dur pour Galthié

Alexis Brunet

Le XV de France affronte l'Italie dimanche pour son troisième match du Tournoi des 6 Nations. Fabien Galthié doit déjà composer avec de nombreux joueurs absents, mais un nouveau coup dur va encore un peu plus compliquer la vie du sélectionneur. Louis Bielle-Biarrey s'est blessé à l'entraînement, et il est donc forfait face aux Italiens. Matthis Lebel a été appelé pour le remplacer.

Le XV de France a retrouvé le chemin de la compétition dernièrement, après la triste élimination en quart de finale de Coupe du monde, en octobre dernier. Les coéquipiers de Cyril Baille disputent actuellement le Tournoi des 6 Nations, et l'entrée en matière fut compliquée. Les Bleus ont chuté face à l'Irlande, avant d'arracher une victoire dans la douleur face à l'Écosse.

Bielle-Biarrey est forfait contre l'Italie

Pour leur troisième match dans ce Tournoi des 6 Nations, les Bleus affrontent l'Italie à Lille, ce dimanche. Une rencontre pour laquelle les Français sont favoris, mais attention au relâchement. De plus, le XV de France sera privé de nombreux joueurs face aux Italiens. Fabien Galthié doit composer déjà sans Dupont, Ntamack, Gros, Flament, Bourgarit, et Jelonch, mais dernièrement c'est Louis Bielle-Biarrey qui s'est blessé à l'entraînement, et qui est donc forfait face à l'Italie.

6 Nations - XV de France : Galthié face à sa première crise, «des questions se posent» https://t.co/40qYEbUA8l pic.twitter.com/pEoMSpt2Q5 — le10sport (@le10sport) February 24, 2024

Lebel remplace Bielle-Biarrey