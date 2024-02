XV de France : Antoine Dupont sort du silence après le fiasco

Alexis Brunet

Le XV de France n'y arrive pas dans ce Tournoi des 6 Nations 2024. Après avoir perdu en ouverture face à l'Irlande, les joueurs de Fabien Galthié se sont imposés de justesse contre l'Irlande. Pour leur troisième match dans la compétition, les Bleus ont concédé le match nul face à l'Italie, et ils auraient même pu s'incliner. Actuellement avec l'équipe de France de rugby à sept, Antoine Dupont a essayé d'expliquer ce fiasco.

Les espoirs de décrocher le Tournoi des 6 Nations s'envolent petit à petit pour le XV de France. Après une défaite inaugurale face à l'Irlande, les Bleus s'étaient repris tant bien que mal contre l’Écosse, en s'imposant de justesse (16-20). Mais les joueurs de Fabien Galthié sont retombés dans leurs travers, et ils ont concédé le match nul face à la modeste Italie (13-13). Les partenaires de Charles Ollivon auraient pu même s'incliner ce dimanche, mais Paolo Garbisi a manqué la pénalité qui pouvait offrir une victoire historique aux Italiens.

Dupont a suivi le match du XV de France

Actuellement à Vancouver pour participer à un tournoi de rugby à sept avec l'équipe de France, Antoine Dupont a tout de même trouvé le temps de regarder le match de ses coéquipiers. Le demi de mêlée a avoué qu'il était très déçu pour le XV de France. Ses propos sont rapportés par RMC Sport . « Avec le décalage horaire, on se lève tôt, donc j’ai quasiment pu regarder tout le match ce matin (dimanche matin). J’étais très déçu pour eux. Encore une fois, on a l’impression que ça ne veut pas le faire, de prendre ce carton avant la mi-temps (Danty). On fait une très belle entame de match où peut-être qu’on ne score pas assez. »

XV de France : Le remplaçant de Dupont annonce du lourd https://t.co/I4Cx2EJwxR pic.twitter.com/Y9cL0pheqU — le10sport (@le10sport) February 26, 2024

Dupont croit au réveil du XV de France