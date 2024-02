XV de France : Le remplaçant de Dupont annonce du lourd

Jean de Teyssière

En l'absence d'Antoine Dupont, qui prépare les Jeux olympiques de Paris 2024 avec l'équipe de France de rugby à 7, le XV de France a beaucoup de mal au tournoi des 6 Nations. Face à l'Italie, les Bleus de Fabien Galthié ont concédé le match nul (13-13), et ils commencent à s'enfoncer dans la crise. En l'absence de Grégory Alldritt, Charles Ollivon a hérité du brassard de capitaine, et il est optimiste pour la suite.

Antoine Dupont manque cruellement au XV de France. Grégory Alldritt est devenu capitaine, alors que tout le monde attendait que ce soit Charles Ollivon, qui l'avait souvent été lors des anciennes absences du demi de mêlée toulousain. En l'absence d'Alldritt, c'est Ollivon qui a hérité du brassard de capitaine face à l'Italie.

«On est conscient qu'on doit aller plus loin qu'on doit faire mieux.»

Très déçu par le match nul, le capitaine du XV de France, Charles Ollivon, a été interrogé sur ce qui aurait pu changer depuis la Coupe du monde : « Non, je n'ai pas l'impression que quelque chose s'est cassé. On est conscient qu'on doit aller plus loin qu'on doit faire mieux. On se doit d'être meilleur pour tous les gens qui nous suivent depuis tant d'années avec ferveur et amour. On se doit d'aller plus loin. On a envie d'être plus fort, on a envie de gagner. Ce n'est pas ce match nul qu'on voulait. On travaille dur dans la semaine et ça n'a pas payé aujourd'hui (dimanche). Il y a la volonté d'être meilleur. »

«On va travailler dur et s'engager pour sortir un gros match à Cardiff»