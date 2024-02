6 Nations : Dupont, Ntamack... Le XV de France n’a pas encore tourné la page

Axel Cornic

La charnière du XV de France n’est pas au mieux en ce Tournoi des 6 Nations 2024, avec un bilan d’une victoire pour une défaite en deux journées. Maxime Lucu comme Matthieu Jalibert peinent à faire oublier Antoine Dupont et Romain Ntamack, alors même qu’ils cartonnent en Top 14 avec leu club de l’Union Bordeaux-Bègles.

Eternels remplaçants de la paire du Stade Toulousain, Matthieu Jalibert et Maxime Lucu avaient l’occasion de faire taire leurs détracteurs à l’occasion du 6 Nations 2024. Pari raté, puisque la situation semble s’être empirée, avec la comparaison avec Antoine Dupont ou Romain Ntamack qui pèse toujours plus.

« Il y a des erreurs défensives de Matthieu Jalibert qui ne sont pas dues au collectif »

Ancien grand demi-de-mêlée du XV de France ainsi que du Biarritz Olympiques, Dimitri Yachvili s’est penché sur ce problèmes de charnière rencontré par Fabien Galthié. « Il y a des erreurs défensives de Matthieu Jalibert qui ne sont pas dues au collectif, mais plutôt individuelles, sur les ballons hauts par exemple, donc ça fait beaucoup à ce niveau » a expliqué à France Info l’ancien international français, qui officie désormais aux commentaires sur France Télévision .

« On ne peut pas dire qu’on a été très bons du côté des avants »