XV de France : Star Academy, Koh-Lanta… Le vestiaire répond à Galthié

Le XV de France s’apprête à affronter l’Italie pour son troisième match du Tournoi des 6 Nations. En marge de ce match, Charles Ollivon a tenu à envoyer un message à Fabien Galthié. Le troisième ligne est notamment revenu sur la punchline de son sélectionneur, qui avait comparé certains aspects du rugby à Koh-Lanta, ou bien la Star Academy.

Face à l'Italie, le XV de France est dans l'obligation de l'emporter s'il ne veut pas dire adieu à ses espoirs de victoire lors de ce Tournoi des 6 Nations. Fabien Galthié a décidé de ne pas faire trop de changements dans sa composition, malgré les deux premiers matchs compliqués de ses joueurs, face à l'Irlande, et l'Écosse.

«Le rugby, ce n’est pas la Star Academy, ce n’est pas Koh-Lanta»

Cette semaine, en conférence de presse, Fabien Galthié s'est exprimé sur son rapport au changement, en fonction des performances. Le sélectionneur ne souhaite pas changer un joueur juste parce qu'il a fait une mauvaise performance, et il a exprimé son point de vue à travers une opposition entre le rugby et la Star Academy, ou bien Koh-Lanta. « Quand on fait une composition d’équipe, on se pose beaucoup de questions. Il y a une notion de confiance et de valeur des hommes qui est très importante. On entend ce que certains disent, qu’il faudrait changer. Mais le rugby, ce n’est pas la Star Academy, ce n’est pas Koh-Lanta. Certains ont 40 sélections voire plus : ils sont venus chercher le maillot. On a le droit d’être moins fort individuellement : ce sont simplement des êtres humains. On pourrait d’ailleurs s’amuser à regarder l’effet des turn-overs massifs. Ce n’est pas ce en quoi on croit. Mais le turn-over se fait quand même doucement. Paul Boudehent commence, Posolo Tuilagi aussi. Il y a deux nouvelles titularisations, ce n’est pas rien. Pour le reste, c’est la méritocratie. »

6 Nations - XV de France : Galthié face à sa première crise, «des questions se posent» https://t.co/40qYEbUA8l pic.twitter.com/pEoMSpt2Q5 — le10sport (@le10sport) February 24, 2024

Ollivon se confie sur son lien avec Galthié