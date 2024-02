XV de France : «Ça nous coûte cher», Galthié dénonce un problème

Jean de Teyssière

Le XV de France n'a pas réussi à venir à bout de l'Italie lors du troisième match du tournoi des 6 Nations (13-13). Les hommes de Fabien Galthié n'ont jamais semblé être en mesure de remporter cette rencontre, évitant même le pire avec la pénalité de Paolo Garbisi qui s'est écrasée sur le poteau à la dernière seconde du match. Encore une fois, les Bleus ont obtenu un carton rouge, le deuxième en trois matchs.

Après un tournoi des 6 Nations victorieux en 2022 et une deuxième place en 2023, le XV de France va dégringoler au classement cette année. Une humiliation face à l'Irlande (17-38), une victoire laborieuse en Écosse (20-16) et un match nul face à l'Italie (13-13), voilà le bilan des hommes de Fabien Galthié en 2024.

Les cartons, une mauvaise habitude bleue

Lors de la Coupe du monde, le XV de France était très peu pénalisé. Dans le staff tricolore, un arbitre était présent pour éviter de concéder des pénalités inutiles, et surtout pour éviter de prendre des cartons, qui pénalisent grandement l'équipe durant 10 minutes ou jusqu'à la fin du match. En 2024, les Bleus ont pris la mauvaise habitude de recevoir un carton lors de chaque match : un carton rouge de Paul Willemse face à l'Irlande, un jaune pour Uini Atonio en Écosse et un nouveau carton rouge pour Jonathan Danty face à l'Italie ce dimanche. A ce rythme, difficile d'avoir de bons résultats.

«Les cartons rouges ne nous aident pas, cela met à mal notre équilibre»