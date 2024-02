XV de France : Le choix inattendu de Galthié !

Arnaud De Kanel

Pour préparer la rencontre face à l'Italie qui s'est disputée dimanche et qui a failli très mal finir (13-13), Fabien Galthié a été confronté à un nouveau forfait, celui de Thomas Laclayat. Et pour pallier à l'absence du pilier du Racing 92, le sélectionneur du XV de France a fait appel à la surprise générale à Alex Burin, un joueur qui évolue dans l'antichambre du Top 14, en Pro D2, plus précisément au SU Agen.

Le XV de France n'est pas épargné par les blessures ces derniers temps. Alors qu'il devait rejoindre le groupe à Marcoussis la semaine dernière pour préparer la rencontre face à l'Italie, Thomas Laclayat avait été contraint de déclarer forfait suite à une blessure aux côtés en Top 14 avec le Racing. Et pour le remplacer, Fabien Galthié a appelé un joueur de seconde division.

Un joueur de Pro D2 avec le XV de France

Le sélectionneur du XV de France accorde peu d'importance à la division où évoluent les joueurs. La preuve une nouvelle fois avec Alex Burin, convoqué à Marcoussis pour préparer le match contre l'Italie alors qu'il évolue en Pro D2. Un choix pour le moins inattendu qui a forcément fait le bonheur du pilier.

