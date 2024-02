XV de France : Une star de Galthié enrage après le fiasco

Jean de Teyssière

Le XV de France est dans le dur. Face à l'Italie, les hommes de Fabien Galthié n'ont pas réussi à gagner, ayant concédé le match nul (13-13). Un résultat très négatif pour l'équipe de France, qui ne parvient pas à sortir la tête de l'eau en ce début d'année 2024. Chez les joueurs, le constat est lucide : le XV de France traverse une mauvaise passe.

Le début du tournoi des 6 Nations est compliqué pour le XV de France. Une humiliation face à l'Irlande (17-38), une victoire compliquée en Écosse (20-16) et un match nul historique face à l'Italie à domicile (13-13). Rien ne va pour le XV de France qui va devoir rapidement trouver des solutions s'il ne veut pas vivre une fin de tournoi encore plus difficile.

«C'est dur, très dur»

Interrogé au micro de France 2 , Gaël Fickou a évoqué le match nul face à l'Italie : « C'est dur, très dur, parce qu'on a eu beaucoup d'occasions et on n'a pas forcément été récompensé. Notamment en première période, je pense qu'on a l'occasion de marquer trois ou quatre essais. On n'y arrive pas, on n'a pas d'avantage, donc ça devient compliqué. Après, ils collent au score, on prend ce carton (rouge contre Danty). Voilà, c'est involontaire, c'est un peu comme l'Irlande (rouge contre Willemse), on veut s'engager, ça peut arriver. »

Crise au XV de France, Galthié balance https://t.co/nWzQj1MFNl pic.twitter.com/Dg5sqEAGdm — le10sport (@le10sport) February 25, 2024

«Il y a des erreurs»