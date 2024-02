Rugby : Le XV de France sombre, mais Dupont lui est aux anges

Alexis Brunet

Le XV de France a du mal à se remettre de son élimination en quart de finale de la dernière Coupe du monde. Les hommes de Fabien Galthié souhaitaient se servir du Tournoi des 6 Nations pour rebondir, mais cela se passe plus mal que prévu. Après une défaite face à l'Irlande, et une victoire contre l'Ecosse, les partenaires de Charles Ollivon ont concédé le match face à l'Italie. Pendant ce temps-là, Antoine Dupont, qui a décidé de faire une pause avec le XV de France, a lui récolté une médaille de bronze avec l'équipe de France de rugby à sept, lors du tournoi de Vancouver.

Un seul être vous manque, et tout est dépeuplé disait Alphonse de Lamartine. Fabien Galthié doit peut-être se dire la même chose, alors que le XV de France n'est plus le même avec l'absence d'Antoine Dupont. Le demi de mêlée a décidé de mettre de côté le rugby à quinze, seulement en sélection, pour se concentrer sur celui à sept. Les Bleus doivent donc faire sans leur capitaine, et pour le moment c'est un échec. De son côté, le joueur du Stade Toulousain, a très bien commencé sa nouvelle aventure.

Un match nul historique contre l'Italie

Après une défaite face à l'Irlande en ouverture, le XV de France avait arraché un succès peu évident lors de son deuxième match dans le Tournoi des 6 Nations. Les Bleus souhaitaient enchaîner contre l'Italie, mais ils sont tombés sur un os. Les partenaires de Charles Ollivon ont concédé un match nul (13-13), mais ils ne sont pas passés loin d'une nouvelle défaite. En effet, lors de la dernière pénalité du match, Paolo Garbisi aurait pu offrir la victoire aux Italiens, mais il a tapé le poteau, évitant une humiliation extrême au XV de France.

Dupont a remporté une médaille de bronze

Contrairement au XV de France, tout va bien pour Antoine Dupont. Le demi de mêlée disputait dernièrement son premier tournoi avec l'équipe de France de rugby à sept, à Vancouver. Et cela s'est très bien passé pour le joueur du Stade Toulousain, car les Bleus du sept ont remporté la médaille de bronze au Canada. De bon augure donc avant les Jeux Olympiques de Paris 2024, auxquels Antoine Dupont souhaite participer.