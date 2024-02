Dupont lâche le XV de France, l'humiliation est totale

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Battu par l'Irlande (17-38) pour entamer le Tournoi des VI Nations, le XV de France avait fébrilement relevé la tête en Ecosse (20-16) en s'imposant en toute fin de match. Mais les hommes de Fabien Galthié ont cette fois-ci touché le fond en concédant le nul contre l'Italie à Lille (13-13). Et encore, à un poteau près, les Français auraient pu s'incliner. Quoi qu'il en soit, cela reste un fiasco historique pour les Bleus.

On pouvait se douter que l'absence d'Antoine Dupont se préjudiciable pour le XV de France. Mais probablement pas dans ces proportions. Privés de leur capitaine, qui prépare le tournoi olympique de rugby à 7, les Bleus ont effectivement très mal démarré le Tournoi des VI Nations. Battue d'entrée à Marseille contre l'Irlande (17-38), l'équipe de France avait légèrement relevé la tête en s'imposant en Ecosse (20-16) grâce à un essai de dernière minute qui avait fait polémique. Le troisième match contre l'Italie à Lille devait d'ailleurs être une formalité pour les hommes de Fabien Galthié. Mais au lieu de se relancer, ils ont sombré.

Le XV de France avait toujours battu l'Italie à domicile dans le Tournoi

En effet, l'Italie a décroché le nul (13-13) sur la pelouse lilloise. Et encore, la Nazionale aurait pu l'emporter si Garbisi avait réussi sa pénalité en toute fin de match. Le XV de France évite donc le pire, mais pas l'humiliation. Et pour cause, il s'agit bien d'un fiasco historique pour les Bleus qui avaient toujours battu l'Italie à domicile depuis que l'équipe transalpine a rejoint le Tournoi en 2000. En 2011 (21-22) et 2013 (18-23), les Français avaient chuté à Rome, mais restaient maîtres de leur sujet à domicile. Toute compétition confondue, il faut remonter à 1997 pour trouver trace de la seule victoire italienne en France. Il s'agit d'un test-match à Grenoble (32-40). Une rencontre anecdotique puisqu'elle arrivait seulement quelques jours après un Grand Chelem dignement fêté. Cette fois-ci, les Bleus n'ont pas grand chose à célébrer. Si ce n'est peut-être le fait d'avoir évité une défaite qui aurait pu être encore plus embarrassante.

Galthié évoque une crise pour le XV de France