6 Nations - XV de France : Fabien Galthié face à un énorme casse-tête ?

Axel Cornic

Après trois premières journées pas très convaincantes, le XV de France va devoir apporter une réponse pour son quatrième match de ce Tournoi des 6 Nations, face au Pays de Galles (10 mars, 16h). Et Fabien Galthié compte sur plusieurs retours de taille, comme celui du colosse toulousain Emmanuel Meafou.

Avant le Tournoi des 6 Nations, les espoirs du rugby français étaient gonflés à bloc. L’élimination en quart de finale face à l’Afrique du Sud ne semblait être qu’un mauvais souvenir et tout le monde parlait déjà de la nouvelle génération dorée, qui allait aider le XV de France à tutoyer à nouveau les sommets.

L’explosion de Tuilagi

Le problème, c’est que rien ne s'est passé comme prévu ! La faute surtout aux blessures, puisque Fabien Galthié a perdu un grand nombre de cadres, de Romain Ntamack à Thibaud Flament, en passant notamment par Emmanuel Meafou. Cela a portant permis à certaines jeunes pousses de se faire une place et c’est le cas de Posolo Tuilagi, qui après trois journées de 6 Nations est peut-être la seule satisfaction française.

Comment Galthié va faire avec Meafou ?

Les cartes pourraient toutefois être redistribuées pour les deux dernières journées. Car la FFR a communiqué ce jeudi 29 février le groupe de joueurs qui vont préparer le match face au Pays de Galles, du 10 mars prochain. Or, on y retrouve Emmanuel Meafou et certains se demandent si cela ne va pas sonner la fin de l’aventure pour Tuilagi. Les deux dépassent en effet les 140kg et il est impensable de pouvoir aligner deux deuxième-lignes de ce poids au plus haut niveau internationale, puisque cela réduirait drastiquement le nombre de sauteurs en touche. Galthié va donc devoir faire un choix...