XV de France : Un record exceptionnel de Galthié mis en péril !

Thibault Morlain

Après l'Italie, le XV de France jouera son 4ème match du Tournoi des VI Nations le 10 mars prochain, se déplaçant pour l'occasion au pays de Galles. Restant sur un match nul face aux Italiens, les joueurs de Fabien Galthié auront forcément à coeur de relever la tête et de laver le récent affront. Quoi de mieux pour cela que d'affronter l'équipe qui réussit le mieux au sélectionneur du XV de France.

Si gagner le Tournoi des VI Nations 2024 n'est désormais plus qu'un lointain rêve pour le XV de France, il y a encore des matchs à jouer pour les protégés de Fabien Galthié. Et c'est maintenant le pays de Galles qui est au programme pour la France. Rendez-vous pour cela le 10 mars prochain du côté di Millenium Stadium de Cardiff. Une rencontre qui pourrait permettre au XV de France de relever la tête après des derniers moments compliqués. Et du côté de Fabien Galthié, il y a de quoi être confiant quand on regarde l'historique des confrontations.

XV de France : Le clan Galthié annonce la couleur après le fiasco https://t.co/2MJrvZYgYi pic.twitter.com/WonMNGNQoy — le10sport (@le10sport) February 29, 2024

5/5 face au pays de Galles

C'est donc maintenant le pays de Galles, en attendant de finir par l'Angleterre, qui va se dresser sur la route du XV de France dans ce Tournoi des VI Nations. Un adversaire qui n'a laissé que des bons souvenirs à Fabien Galthié depuis qu'il est le sélectionneur des Bleus. En effet, jusqu'à présent, il a tout simplement un ratio de 100% de victoires face au XV du Poireau. En 4 éditions du Tournoi des VI Nations, le XV de France de Galthié s'est imposé à 4 reprises face aux Gallois, la dernière en date, en 2023, était une victoire assez large 41-28. En 2020, les Bleus avaient également remporté un test match face au pays de Galles (38-21). C'est donc un 5/5 pour le moment pour Fabien Galthié face au prochain adversaire du XV de France.

La série va-t-elle tenir ?

Cet incroyable record de Fabien Galthié face au pays de Galles devrait donc galvaniser le XV de France avant le match du 10 mars prochain. Mais attention à ne pas mettre fin à cette folle série. En effet, depuis le début du Tournoi des VI Nations, les Bleus, qui évoluent sans Antoine Dupont, sont loin de convaincre les observateurs et les résultats ne sont pas à la hauteur des espérences. Ça avait commencé par une défaite contre l'Irlande, face à l'Ecosse, le XV de France s'était imposé dans la douleur et enfin, contre l'Italie, on n'a pu faire mieux qu'un match nul. Espérons maintenant qu'on retrouve le chemin de la victoire contre le pays de Galles, sans quoi, la série de Fabien Galthié pourrait devenir de l'histoire ancienne...