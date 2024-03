6 Nations - XV de France : Un nouveau crack du Top 14 appelle Galthié !

Axel Cornic

Après trois premières journées compliquées et surtout contraint par des blessures et des suspensions, Fabien Galthié a opéré un large turn-over pour affronter le Pays de Galles (10 mars, 16h). Ainsi, le sélectionneur du XV de France a notamment fait appel à Georges-Henri Colombe, qui ne cesse de surprendre avec le Stade Rochelais ces dernières saisons.

Il y a des postes plus délicats à renouveler que d’autres. C’est le cas de celui de pilier droit, avec Uini Atonio qui semble être la seule solution viable à haut niveau pour Fabien Galthié. Mais avec ses 33 ans, le joueur du Stade Rochelais pourrait bien être emmené à laisser sa place en vue de la prochaine Coupe du monde, programmée pour 2027.

Colombe, le Atonio 2.0 ?

Les observateurs du Top 14 sont persuadés que la solution est sous les yeux du sélectionneur avec Georges-Henri Colombe, qui réalise d’excellentes choses avec le Stade Rochelais... et qui est habitué à remplacer son coéquipier Atonio ! Ça tombe bien, il a été appelé pour préparer la troisième rencontre de ce 6 Nations 2024 entre la France et le Pays de Galles, qui se tiendra au Principality Stadium de Cardiff.

« Il faut que je continue à travailler »