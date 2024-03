6 Nations : Les polémiques s’enchainent pour le XV de France

Axel Cornic

Décidément, il ne se passe pas un match du XV de France sans que des nouveaux débats n’éclatent. Cela a encore été le cas lors du nul face à l’Italie, (13-13), qui aurait très bien pu se transformer en défaite si Paolo Garbisi n’avait pas tapé le poteau lors d’une toute dernière pénalité... qui aurait dû être répétée !

Après quatre années fastes, le rugby français connait un retour de bâtons assez compliqué. On pensait en effet que le Tournoi des 6 Nations 2024 allait permettre à Fabien Galthié et ses hommes d’oublier la désillusion de la dernière Coupe du monde, mais les blessures semblent être plus profondes que prévu.

« C'était une pénalité et ils n'avaient pas le droit »

La preuve lors de la troisième journée de ce 6 Nations, avec un match nul insipide face à l’Italie. Un nul qui a soulevé par mal de question, notamment pour Gonzalo Quesada dès la conférence de presse d’après-match. « Mon staff s'est plaint que des joueurs français ont chargé notre buteur. C'était une pénalité et ils n'avaient pas le droit » a expliqué le sélectionneur italien, concernant la toute dernière action de la rencontre et la pénalité ratée par Paolo Garbisi.

« Les Français ? Très, très veinards »