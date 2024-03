6 Nations - XV de France : Fabien Galthié sauvé par ses stars ?

Axel Cornic

Les trois premières journées du Tournoi des 6 Nations ne se sont pas passées comme prévu pour le XV de France, qui pointe à la quatrième place derrière l’Irlande, l’Ecosse et l’Angleterre. Les deux prochains matchs vont donc être très importants, en commençant par le déplacement au Principality Stadium de Cardiff du 10 mars prochain.

Le Grand Chelem s’est envolé dès la première journée face à l’Irlande (17-38), mais ce n’est pas ça qui inquiète le rugby français. Ce sont plutôt les deux autres rencontres de ce Tournoi es 6 Nations 2024, avec une victoire très controversée face à l’Ecosse (16-20) et surtout un match nul historique contre l’Italie (13-13), le week-end dernier.

Quel XV de France pour affronter le Pays de Galles ?

« Il n’y a ni colère, ni abattement. D'abord, quand on rentre au vestiaire, on est dans le dur. Ce match nul aurait pu être une défaite, on en a conscience. Le sentiment, c'est qu'on est dans le dur » a confié Fabien Galthié après cette rencontre face à l’Italie. Pourtant, plusieurs points sont à régler en vue de la prochaine rencontre face au Pays de Galles ! Il y a notamment le poste de numéro 10, puisque Matthieu Jalibert a dû faire une croix sur le reste du 6 Nations à cause d’une blessure au genou.

Meafou, Flament et Alldritt de retour !

Ce jeudi, le staff du XV de France a communiqué le groupe des joueurs appelés pour préparer ce match face au Pays de Galles, qui se tiendra le 10 mars prochain au Principality Stadium de Cardiff. On peut ainsi souligner plusieurs retours très importants comme celui de Thibaud Flament et surtout du capitaine Grégory Alldritt, absent face à l’Italie. Il y a également Emmanuel Meafou, qui pourrait enfin faire ses grands débuts avec le XV de France, sans oublier Antoine Hastoy, qui a des grandes chances de récupérer le numéro 10.