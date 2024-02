6 Nations : Dégoutée par le XV de France, l’Écosse soulève une nouvelle polémique !

Axel Cornic

Après l’énorme désillusion face à la France, avec un essai refusé en toute fin de rencontre (16-20), l’Ecosse a rencontré une nouvelle fois un problème avec la nouvelle mesure instaurée par World Rugby. Avec les protège-dents connectés portés désormais par chaque joueur, Gregor Townsend a en effet vu à deux reprises un élément important de son équipe être contraint de quitter le terrain... avant d’y revenir.

Pour lutter contre les commotions et leurs conséquences, World Rugby a décidé d’obliger chaque joueur à porter des protège-dents munis d’accéléromètres et de gyroscopes. Ces technologies semblables à celles présentes dans les smartphones, permettent de mesurer les pressions et accélérations subies lors des placages et des impacts. Si le seuil est dépassé, une alerte est envoyée à un médecin indépendant sur le terrain présent sur le bord du terrain, qui demandera donc un changement obligatoire pour passer un protocole commotion. Une innovation à priori assez intéressante, mais qui apporte quelques inconvénients...

Une nouveauté qui ne convainc pas tout le monde

En effet, après qu’un grand nombre de joueurs se soient plaints de ces protège-dents connectés, c’est au tour des sélectionneur de s’emparer du sujet avec Gregor Townsend. Lors des deux derniers matchs du Tournoi des 6 Nations face à la France puis face à l’Angleterre, l’Ecosse a en effet vu deux joueurs être sortis sur protocole commotion. Cela a été le cas du talonneur Ewan Ashman contre le XV de France et du pilier Zander Fagerson contre le XV de la Rose. Dans les deux cas, les joueurs ont passé avec succès le protocole commotion et ont donc pu revenir sur le terrain après 10 minutes.

« Vous ne pouvez pas nous enlever les meilleurs, s’il n’y a aucun problème de commotion cérébrale »

Or, le sélectionneur écossais n’est pas forcément fan de cette solution, puisqu’il estime avoir été privé de deux joueurs importants de manière aléatoire. « Il y a encore un peu de travail à faire avant que cette technologie ne soit parfaite. J’ai revu le plaquage, c’est juste un plaquage normal » a déclaré Gregor Townsend, d’après The Telegraph . « Zander (Fagerson) a été retenu pendant dix minutes après ce qui ressemblait à un plaquage normal, mais il y a eu une alerte de pointe du protège-dents. Nous voulons tous protéger nos joueurs, mais vous ne pouvez pas nous enlever les meilleurs pendant 10 minutes, s’il n’y a aucun problème de commotion cérébrale ».

Ça chauffe entre l’Ecosse et World Rugby ?