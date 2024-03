XV de France : Double coup dur pour Galthié !

Arnaud De Kanel

Déjà privé d'Antoine Dupont ou encore de Romain Ntamack, Fabien Galthié va devoir composer avec deux nouvelles absences majeures pour la suite du Tournoi des 6 Nations. Expulsé face à l'Italie, Jonathan Danty manquera tout le reste de la compétition à l'instar de Matthieu Jalibert, blessé au genou contre les Italiens.

Ça va décidément très mal pour le XV de France cet hiver. Pendant que leur capitaine habituel Antoine Dupont s'éclate, les Bleus rencontrent de grosses difficultés lors du Tournoi des 6 Nations et font même face à de multiples mésaventures. Contre l'Italie, Fabien Galthié a même perdu deux titulaires.



C'est terminé pour Danty et Jalibert

Remplaçant de luxe de Romain Ntamack à l'ouverture, Matthieu Jalibert est forfait pour le reste du tournoi suite à une blessure au genou. Expulsé contre l'Italie, Jonathan Danty a quant à lui écopé de 5 semaines de suspension qui lui feront donc manquer les rencontres face à l'Angleterre et au Pays de Galles. Un double coup dur dont se serait bien passé Fabien Galthié, déjà privé de plusieurs tauliers.

Qui pour les remplacer ?