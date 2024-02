XV de France : Le chiffre qui fait peur après le fiasco

Axel Cornic

Le bilan post-Coupe du monde est négatif pour le XV de France et la récente rencontre face à l’Italie n’a fait que le confirmer (13-13). Les hommes de Fabien Galthié n’ont pas pu faire mieux qu’un match nul, ce qui donne donc une large défaite conte l’Irlande (17-38), une victoire à l’arrachée sur l’Ecosse et ce score de parité contre la Squadra Azzurra, en trois journées du Tournoi des 6 Nations.

Les jours précédant cette troisième journée du Tournoi des 6 Nations 2024, les débats autour du XV de France ont surtout tourné autour d’un possible turn-over, avec de plus en plus de monde réclamant un vent de jeunesse dans l’équipe titulaire. Oui, car les rencontres contre l’Italie sont souvent l’occasion pour pouvoir impliquer tout son effectif et donner une chance aux nouveaux. Mais cette fois, rien n’est allé comme prévu.

Top 14 : Sans Dupont et ses stars du XV de France, le Stade Toulousain s’éclate ! https://t.co/YNLe2ybQQr pic.twitter.com/IDJy6xkt35 — le10sport (@le10sport) February 27, 2024

La France est tombée dans le piège italien

Fabien Galthié n’a en effet pas écouté les diverses opinions du rugby français, puisqu’il a aligné la meilleure équipe possible comptant les absences et les blessures. Mais ce fut loin d’être une balade de santé sur la pelouse de la Decathlon Arena de Villeuneve-d'Ascq ! Le XV de France a en effet livré une prestation médiocre face à des Italiens à l’inverse plutôt intéressants et surtout, galvanisés par le carton rouge de Jonathan Danty juste avant la mi-temps.

« Il n’y a ni colère, ni abattement »

Le résultat a été un match nul (13-13), score assez surprenant dans le rugby international, qui aurait pu même devenir une défaite si le ballon de Paolo Garbisi n’avait pas glissé lors de sa pénalité en fin de rencontre. « Il n’y a ni colère, ni abattement » a déclaré Fabien Galthié, après cette rencontre face à l’Italie. « D'abord, quand on rentre au vestiaire, on est dans le dur. Ce match nul aurait pu être une défaite, on en a conscience. Le sentiment, c'est qu'on est dans le dur ».

C’est seulement la deuxième fois après 1997