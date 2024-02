XV de France : Le clan Galthié annonce la couleur après le fiasco

Thibault Morlain

Le XV de France a déçu face à l'Italie en ne faisant mieux qu'un match nul. Les joueurs de Fabien Galthié vont devoir vite relever la tête puisque c'est désormais le pays de Galles qui va se présenter pour la suite du Tournoi des VI Nations, avant de terminer face à l'Angleterre. Il va donc falloir se remobiliser et Patrick Arlettaz, adjoint de Galthié chez les Bleus, s'est prononcé sur le sujet.

Ce Tournoi des VI Nations vire au fiasco pour le XV de France. Déjà pas au mieux après l'Irlande et l'Ecosse, les hommes de Fabien Galthié ont un peu plus plongé suite à la rencontre face à l'Italie, qui s'est terminée sur un match nul. Une contre-performance pour la bande à Charles Ollivon, qui va devoir se reprendre pour les deux derniers matchs du Tournoi des VI Nations. Alors que le XV de France doit encore affronter le pays de Galles et l'Angleterre, il va falloir trouver des solutions pour sortir la tête de l'eau.

« On a réussi à se remobiliser entre l'Irlande et l'Écosse »

Entraîneur de l'attaque du XV de France, Patrick Arlettaz épaule Fabien Galthié en sélection. Quid donc de l'après Italie pour les Bleus ? Pour L'Equipe , Arlettaz a confié : « On a réussi à se remobiliser entre l'Irlande et l'Écosse. Il va falloir le refaire entre l'Italie et le pays de Galles et ensuite conserver de la confiance pour l'Angleterre. On a un groupe très fort, compétiteur, solide face aux critiques, on l'a vu lors de la semaine de l'Écosse ».

« Il faut lancer une dynamique positive dès lundi »