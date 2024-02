XV de France : Une légende s’en prend à Galthié

Jean de Teyssière

Que s'est-il passé avec le XV de France ? Lors de la Coupe du monde, les hommes de Fabien Galthié avaient réalisé un sans faute en poules, battant notamment les All Blacks, futurs finalistes de l'épreuve. Mais face à l'Afrique du Sud, les Bleus ont été éliminés d'un point (28-29) face aux futurs vainqueurs de la compétition. Pas de quoi rougir, même si l'objectif était évidemment de devenir champion du monde. Depuis, le mécanisme mis en place par Galthié s'est totalement enrayé. Brian O'Driscoll, légende de l'Irlande a critiqué le sélectionneur des Bleus.

Le XV de France est en panne en 2024. Face à l'Irlande, les Bleus se sont fait humilier à Marseille (17-38), avant de gagner sans convaincre en Écosse (16-20), puis de concéder un match nul historique à Lille contre l'Italie (13-13). Une situation qu'a sévèrement commentée une légende du rugby.

«Je dirais que Fabien Galthié a des ennuis»

Dans le podcast Off The Ball , l'ancien trois quarts irlandais Brian O'Driscoll a critiqué Fabien Galthié : « Je dirais que Fabien Galthié a des ennuis. Je pense que beaucoup de personnes pensaient que la France allait réaliser le Grand Chelem, qu'il y aurait un rebond de leur déception. Mais c'est vraiment la gueule de bois pour l'instant. Il doit être nerveux parce que nous en parlons tous, il doit subir une pression maximale de la part des médias français. Parce que maintenant, Jamie Roberts a le sentiment que le Pays de Galles peut les battre, et ils le peuvent. »

«On a l'impression que quelque chose ne va pas»