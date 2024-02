XV de France - Afrique du Sud : Le clan Galthié crie au scandale

Arnaud De Kanel

Suite à la défaite du XV de France en quart de finale de la dernière Coupe du monde face à l'Afrique du Sud, l'arbitrage était au centre des débats. Antoine Dupont l'avait pointé du doigt après la rencontre et plusieurs voix du paysage rugbystique tricolore s'étaient élevées. Ami de Fabien Galthié, Max Guazzini crie également au scandale.

C'est un sujet qui divise toujours autant, même quatre mois plus tard. Le 15 octobre dernier, le XV de France s'inclinait en quart de finale de sa Coupe du monde face à l'Afrique du Sud après un scénario cruel. Mais pour certains, la défaite est à mettre au crédit de l'arbitrage. Très proche de Fabien Galthié, Max Guazzini est de cet avis, lui qui n'a toujours pas digéré quatre mois plus tard.

XV de France : Novès annonce la fin de Galthié ! https://t.co/KZXVOIxiIc pic.twitter.com/eGEcAt9VV9 — le10sport (@le10sport) February 27, 2024

«On nous a volé la Coupe du monde»

« Pendant quatre ans, on s’est préparés pour être champions du monde. Et là, qu’est ce qui s’est passé en quarts de finale face à l’Afrique du Sud ? Une défaillance arbitrale ! Il y a eu quatre fautes contre la France qui n’ont pas été sifflées. Je ne dis pas qu’on a fait la prestation de notre vie mais je pense comme beaucoup de gens qu’on nous a volé la Coupe du monde », a balancé l'ancien président du Stade Français dans un entretien accordé au JDD . Le lendemain a été très dur à vivre.

«Une désillusion terrible»