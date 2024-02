XV de France : Novès annonce la fin de Galthié !

Axel Cornic

Dans un long entretien accordé au Parisien, Guy Novès a analysé la première partie du Tournoi des 6 Nations du XV de France, qui pointé à la 4e place avec 6 points. L’ancien sélectionneur apporte notamment son regard sur la gestion de Fabien Galthié, qui traverse une période assez compliquée depuis la Coupe du monde.

Le Grand Chelem a été perdu dès la 1ere journée et face à l’Italie, la France a fait une croix sur une hypothétique victoire du Tournoi des 6 nations 2024. Un retour à la réalité brutal pour une équipe annoncée favorite à la dernière Coupe du monde et qui semblait invincible en 2022.

XV de France : Le chiffre qui fait peur après le fiasco https://t.co/MlHAMngxvJ pic.twitter.com/ifhBohXFKy — le10sport (@le10sport) February 27, 2024

« Si les joueurs le lâchent, c’est fini »

Sélectionneur du XV de France de 2016 à 2017, Guy Novès a été invité à analyser les prestations tricolores, mais surtout la gestion et le discours de Fabien Galthié. « Je trouve normal qu’il essaie de maintenir cette unité qu’il a réussi à créer pendant X années. Il aurait tort de mettre la faute sur les joueurs, parce que sinon il n’existerait plus. S’ils le lâchent, c’est fini. Donc, il a intérêt à les protéger » a lancé celui qui est considéré comme l'un des meilleurs techniciens rugby français, dans les colonnes du Parisien .

« Prendre quelques gamelles, ça remet un peu les pieds sur terre, mais ça fragilise l’ensemble du staff »