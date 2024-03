Rugby : Dupont lâche le XV de France et marque l’histoire !

Arnaud De Kanel

Afin de préparer les JO de Paris 2024, Antoine Dupont a fait l'impasse sur le Tournoi des VI Nations avec le XV de France qui se goupille plutôt mal pour les hommes de Fabien Galthié. Pendant ce temps-là, Dupont s'éclate avec sa nouvelle équipe et il a même remporté son premier trophée, mettant ainsi fin à une disette de 19 ans pour France 7 sur le circuit mondial !

Désireux de participer aux Jeux Olympiques de Paris 2024 avec l'équipe de France de rugby à 7, Antoine Dupont a été contraint de lâcher le XV de France cet hiver pour prendre ses marques avec sa nouvelle équipe mais également pour se rendre éligible à une sélection cet été. Et pour son deuxième tournoi avec les Bleus , Dupont a déjà remporté son premier titre. Un succès tout simplement historique.

Premier titre depuis 2005 pour France 7 sur le circuit mondial

Après avoir disposé de l'Irlande dans une demi-finale très disputée, Antoine Dupont et ses coéquipiers ont écrasé la Grande-Bretagne en finale (21-0) à Los Angeles. Finalistes malheureux à Dubaï (2011), Port Elisabeth (2012), Hong Kong et Vancouver (2019), Hamilton (2020) et encore Vancouver l'année passée, les Bleus ont donc remporté la deuxième épreuve de leur histoire. Il fallait avant cela remonter à 2005 et une victoire en finale face aux Fidji (28-19) à Paris pour voir une victoire de France 7 sur le circuit mondial. Antoine Dupont et ses coéquipiers entrent donc dans l'histoire de la discipline.

Et maintenant, les JO ?