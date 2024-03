Rugby : Dupont lâche le XV de France, c'est déjà un carton !

Alexis Brunet

Antoine Dupont a décidé de se concentrer sur le rugby à sept avec l'équipe de France dans la perspective des JO. Le demi de mêlée a d'ailleurs participé à son premier tournoi dans cette catégorie dernièrement à Vancouver. Les Français sont repartis avec la médaille de bronze, et le joueur du Stade Toulousain a brillé. Il a déjà grandement impressionné ses adversaires.

Le XV de France a beaucoup de mal depuis le début du Tournoi des 6 Nations. Cela tranche totalement avec l’aventure qu’est en train de mener Antoine Dupont. Le demi de mêlée est actuellement avec l’équipe de France de rugby à sept, et il participe à ses premiers tournois. Pour sa première expérience à Vancouver, le joueur du Stade Toulousain est même reparti avec la médaille de bronze. Mais en plus d’avoir gagné une breloque, Dupont a surtout marqué les esprits de ses adversaires.

«Il n'est pas l'un des meilleurs joueurs du monde à 15 pour rien...»

C'est notamment le cas du joueur australien, Nick Malouf, qui a affronté la France à Vancouver, et qui est interrogé par L’Équipe . « Il n'est pas l'un des meilleurs joueurs du monde à 15 pour rien et la transition vers le 7 n'a pas été très compliquée pour lui. C'est un grand joueur, qui s'est déjà parfaitement intégré à l'équipe de France et qui lui a probablement apporté un surplus de confiance. »

«On sent que ses équipiers sont très heureux de l'avoir dans le groupe»