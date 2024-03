XV de France : Il dénonce l’imposture Dupont !

Axel Cornic

Antoine Dupont s’éclate avec France 7, puisqu’après une troisième place à Vancouver il a débuté l’étape de Los Angeles sur les chapeaux de roues. Une situation assez étrange, quand on sait que le XV de France traverse une période très compliquée depuis le début de Tournoi des 6 Nations.

Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. La maxime d’Alphonse de Lamartine s’applique parfaitement à la situation du XV de France de Fabien Galthié. Irrésistible il y a quelques mois encore, les Bleus semblent être devenus une équipe banale et cela s’explique notamment par l’absence d’Antoine Dupont, l’accélérateur de particules tricolore.





Sans Dupont, la vie est moins rose

Car l’ancien capitaine des Bleus a décidé de mettre entre parenthèses le XV pour s’adonner au rugby à 7 et ainsi viser les Jeux Olympiques de Paris 2024. Et ça ne se passe pas trop mal pour le moment, puisque Dupont a activement participé à la médaille de bronze raflée à Vancouver et fait à nouveau parler de lui à Los Angeles, l’étape suivante des HSBC Sevens Series. Mais de l’autre côté, le XV de France ne semble pas aller au mieux sans son capitaine.

« Là, ils n’ont ni Dupont ni Ntamack »