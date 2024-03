XV de France : Boudjellal propose un plan étonnant pour l'avenir de Galthié

Alexis Brunet

Le XV de France comptait se servir du Tournoi des 6 Nations pour se remettre la tête à l'endroit, après l'échec cuisant en Coupe du monde. Mais cela ne se passe pas comme prévu pour les partenaires de Maxime Lucu, qui sont en grande difficulté. Cela fait dire à Mourad Boudjellal que Fabien Galthié ne devrait plus être le manager des Bleus, mais il pourrait rester comme technicien.

Pendant qu'Antoine Dupont flambe avec l'équipe de France de rugby à sept, le XV de France a lui toutes les peines du monde à exister dans le Tournoi des 6 Nations. Les Bleus ont perdu face à l'Irlande, puis ils ont obtenu une victoire face à l'Écosse qui a fait polémique, et ils ont concédé le match nul contre l'Italie, en ne passant pas loin d'une autre défaite.

Boudjellal critique Galthié

Dans les Grandes Gueules du Sport sur RMC , Mourad Boudjellal s'est exprimé sur la situation du XV de France. Pour ce dernier, le seul responsable des mauvais résultats se nomme Fabien Galthié. « A-t-il déjà été l’homme de la situation ? Il a une génération de joueurs exceptionnels dans des conditions exceptionnelles. Aucun sélectionneur français n’a eu la même génération avec les mêmes conditions. On a dit à l’époque que tout était magnifique et qu’on allait être champions du monde. On se rend compte aujourd’hui qu’il redevient un entraîneur ordinaire dès lors qu’il n’a plus les meilleurs joueurs du monde. »

«On peut le garder comme technicien mais surtout pas comme manager»