XV de France : Le nouvel ovni est arrivé !

Arnaud De Kanel

Passé tout proche de la catastrophe face à l'Italie il y a deux semaines à la Décathlon Arena de Lille, le XV de France n'aura pas le droit à l'erreur dimanche face au Pays de Galles pour éviter de plonger définitivement en crise. Et pour cette rencontre, on pourrait assister aux grands débuts tant attendus du nouvel ovni Emmanuel Meafou.

Attendu au tournant après la désillusion de la Coupe du monde, le XV de France déçoit durant le Tournoi des 6 Nations. Les hommes de Fabien Galthié ont chuté d'entrée en Irlande avant de l'emporter dans la discorde en Ecosse et de concéder un nul historique face à l'Italie, équipe supposée la plus faible de la compétition. En somme, les Bleus pourraient compter trois défaites en trois matchs et il n'y aurait rien à redire. Pour leur défense, on déplore de nombreux absents comme Antoine Dupont, Romain Ntamack ou encore Thibaud Flament. Remis de sa blessure, ce dernier a été appelé par Fabien Galthié pour le déplacement à Cardiff tout comme son coéquipier Emmanuel Meafou. Le phénomène, naturalisé récemment, va peut-être disputer ses premières minutes avec le maillot bleu. L'excitation est grande.



XV de France : Double coup dur pour Galthié ! https://t.co/tYmHr9th8j pic.twitter.com/8165z4TSda — le10sport (@le10sport) March 5, 2024

Le début de la grande histoire Meafou ?

Alors qu'il aurait du effectuer ses débuts face à l'Irlande, Emmanuel Meafou avait été contraint de déclarer forfait suite à une blessure. L'ovni toulousain est cette fois-ci apte et il figure dans le groupe de Fabien Galthié pour affronter le Pays de Galles. L'heure est peut-être enfin venue pour le deuxième ligne de réaliser son rêve, jouer avec le XV de France. Son coéquipier et ami Thibaud Flament y pense déjà.

«C’est tellement mérité»