XV de France : Boudjellal propose des défis fous à Antoine Dupont

Pendant que le XV de France galère, Antoine Dupont est au sommet avec l’équipe de France de rugby à 7. En effet, les Bleus viennent de remporter le tournoi de Los Angeles grâce notamment à un très bon Dupont. Avec les Jeux Olympiques en ligne de mire, la star du rugby français se prépare donc au mieux et ça commence très bien. De quoi faire réagir Mourad Boudjellal, qui a ironisé sur cette réussite d’Antoine Dupont.

Après un premier tournoi prometteur avec l’équipe de France de rugby à 7 à Vancouver, Antoine Dupont a triomphé pour son deuxième tournoi. Alors que les Bleus attendaient un sacre depuis 2005, ils viennent d’être sacrés lors du tournoi de Los Angeles. En forme durant cet événement, Antoine Dupont a brillé. Plus que jamais concentré sur l’objectif de remporter les Jeux Olympiques, le demi de mêlée du Stade Toulousain et du XV de France réussit donc ses débuts avec sa nouvelle équipe.

A l’occasion de sa chronique Mourad de Toulon pour Eurosport , Mourad Boudjellal a appelé Antoine Dupont à sauver le sport français dans d’autres disciplines : le Tour de France et Roland-Garros. « Super Dupont. L’équipe de France de rugby à 7, grâce à Antoine Dupont, vient enfin de gagner le tournoi de Los Angeles, un très grand tournoi dans le rugby à 7. Antoine Dupont, ce n’est pas compliqué, on a l’impression que tout ce qu’il touche devient or. Alors voilà, moi je propose, c’est simple, le sport français a des problèmes, il y a deux grandes compétitions qu’on n’arrive plus à gagner, Antoine Dupont c’est à toi. Le Tour de France, c’est en juillet, pas de championnat, tu peux enchainer le Top 14 et le Tour de France comme ça tu nous ramènes un maillot jaune à Paris. Et Roland-Garros, on compte sur toi Antoine Dupont. On va pas emmerder Toulouse, tu vas louper au maximum deux matchs », a lâché Mourad Boudjellal.

