Rugby : Antoine Dupont couronné par une légende !

Axel Cornic

Présent lors du dernier titre à Paris en 2005, Vincent Clerc était forcément très heureux lorsqu’il a vu les joueurs de France 7 enfin soulever un nouveau titre à Los Angeles, 19 ans après. Un premier pas important fait Antoine Dupont et ses coéquipiers, à seulement quelques mois des Jeux Olympiques de Paris 2024.

C’est un véritable évènement qui a eu lieu ce week-end, à l’autre bout de la planète. Après avoir terminé à la troisième place à Vancouver, l’équipe de France à 7 a remporté la première médaille d’or depuis 19 ans, avec notamment un Antoine Dupont étincelant.

« J'étais super heureux »

Le dernier sacre remonte à 2005 à Paris et à l’époque il y avait un certain Vincent Clerc qui n’a forcément pas manqué cette victoire à Los Angeles. « J'étais super heureux. Ce résultat est une super opportunité pour remettre en lumière ce sport qui est quand même fabuleux, très spectaculaire et très complémentaire du rugby à quinze » a confié à L’Equipe , l’homme aux 34 essais avec le XV de France. « Cela offre une belle visibilité grâce à Antoine (Dupont), évidemment, mais grâce au résultat en lui-même également ».

« Antoine est arrivé avec beaucoup d'humilité, l'envie de montrer qu'il avait des capacités pour performer »