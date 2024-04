Luis Enrique fait une promesse sur un attaquant du PSG

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Recruté pour 90M€, Randal Kolo Muani peine à justifier l’investissement consenti par le PSG l’été dernier. L’international français déçoit et n’arrive pas à s’imposer à Paris. Après le match à Lorient, Luis Enrique s’est d’ailleurs entretenu avec son attaquant et promet que le meilleur est à venir pour l’ancien joueur du FC Nantes.

Lors du précédent mercato estival, le PSG a arraché la signature de Randal Kolo Muani dans les dernières heures du marché. Un transfert bouclé pour 90M€, qui peine à donner satisfaction. L’ancien attaquant du FC Nantes a d’ailleurs été aperçu en discussions avec Luis Enrique à la fin du match contre Lorient mercredi soir. Et le technicien espagnol dévoile ce qu’il a dit à son attaquant.



Luis Enrique monte au créneau pour Kolo Muani

« Je suis un entraîneur. Une fois le match terminé, il est très important pour moi d’être à côté des mes joueurs pour célébrer avec les supporters et les accompagner. Randal est un top joueur et une super recrue, même s’il n’est pas à 100% au niveau de la confiance en ce moment. Il n’a pas la chance avec lui, mais possède une capacité de travail incroyable », assure l’entraîneur du PSG en conférence de presse avant de poursuivre.

«Une fois la confiance de retour, il sera encore bien meilleur»