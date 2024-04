Transferts - PSG : Il se fait éjecter et raconte son calvaire !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Passé par le PSG durant quatre saisons à la fin des années 90, Eric Rabésandratana a donc connu le Parc des Princes bien avant l'époque des Qataris. Et l'ancien défenseur central malgache regrette amèrement la fin de son aventure dans la capitale, lui qui avait notamment été poussé vers la sortie par Luis Fernandez.

Son nom vous parle probablement en tant que consultant sur France Bleu , mais Eric Rabésandratana était avant tout un élément important du secteur défensif du PSG, entre 1997 et 2001. L'international malgache (75 sélections) avait finalement été poussé vers la sortie par Luis Fernandez, et dans un entretien accordé à CulturePSG , Rabésandratana raconte le goût amer de son divorce de l'époque avec le PSG.

« J'ai beaucoup regretté mon départ du PSG »

« Je n'oublie pas ce qui s'est passé et le traitement qu'il m'a réservé. Quand Luis Fernandez arrive, du jour au lendemain, il me fout au placard et me rend responsable de je ne sais quoi... Il était incapable de me donner une raison valable pour justifier le fait de m'enlever de l'équipe et de me mettre sur le banc. Je suis allé le voir trois fois pour lui demander des explications, en lui lançant "Dis-moi, ce que je dois travailler pour améliorer mon jeu et pour jouer" et je n'ai jamais obtenu de réponse de sa part. Donc ça a été une énorme frustration pour moi, car j'aurais aimé comprendre ses choix (...) J'ai beaucoup regretté mon départ du PSG, car ça a été le point de départ d'une série de problèmes », indique Rabésandratana, qui se souvient même avoir été mis à l'écart par Luis Fernandez au PSG.

« J'ai trouvé ça grave d'en arriver là »