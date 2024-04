Mercato : Le PSG a lâché une fortune sur un «extraterrestre»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le PSG a marqué toute l'histoire du mercato en 2017 avec le recrutement de Neymar pour 222M€, soit le joueur le plus onéreux de toute l'histoire. Et même si la globalité du passage de l'attaquant brésilien peut être considéré comme un échec, son ancien coéquipier parisien Abdou Diallo préfère relativiser et mettre l'accent sur immenses qualités de Neymar.

Traumatisé à l'époque par la remontada de Barcelone et la saison sans titre en Ligue 1, la direction du PSG avait décidé de frappé très fort durant le mercato estival 2017. Neymar était ainsi arrivé en fanfare au Parc des Princes, devenant le joueur le plus cher de toute l'histoire (222M€), et avait été suivi quelques semaines plus tard de Kylian Mbappé (180M€). Mais il se trouve que l'attaquant brésilien, trop souvent miné par les blessures longue durée, n'a pas eu l'histoire escomptée avec le PSG et a finalement été vendu en Arabie Saoudite l'été dernier.

« L'exigence à son arrivée était trop grande »

Sur les ondes de RMC Sport , Abdou Diallo a malgré tout tenu à assurer la défense de Neymar qu'il a côtoyé pendant cinq ans au PSG : « Je ne suis pas trop langue de bois donc moi ce que je pense, c'est que l'exigence à son arrivée est énorme, elle est peut-être même trop grande pour un seul joueur. On a l'impression qu'il va tout faire tout seul. Ensuite, ce qu'on peut à la limite lui reprocher, ce sont certaines de ses absences dans le sens où à des moments-clés d'une saison, il a été absent pendant plusieurs années. Bien sûr il ne contrôle pas tout puisqu'il y a aussi les blessures. Néanmoins en termes de statistiques, d'apports dans le jeu, de personnalité, de spectacle, d'émotions transmises, on ne peut pas parler d'échec », assure le défenseur sénégalais, qui évolue au Qatar depuis l'été dernier.

