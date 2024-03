XV de France : Galthié change tout, un échec déjà annoncé ?

Alexis Brunet

Dimanche 10 mars, le XV de France va affronter le Pays de Galles, pour son quatrième match du Tournoi des 6 Nations. Les Bleus doivent l’emporter, après des débuts plutôt décevants, une défaite, un match nul, et une victoire. Pour y arriver, Fabien Galthié a décidé de changer de stratégie à l’entraînement, en restant flou sur sa composition de départ. Une nouveauté qui pourrait ne pas suffire à inverser la tendance, négative selon Gaël Fickou.

Après l'échec de la Coupe du monde, le XV de France voulait se servir du Tournoi des 6 Nations pour repartir du bon pied. Mais les Bleus ne sont pour le moment que l'ombre d'eux-mêmes, et ils collectionnent les mauvais résultats. Dernièrement ils ont concédé le match nul face à la modeste Italie, et ils auraient même pu concéder une défaite, si Paolo Garbisi avait été un peu plus précis au pied.

Le XV de France va affronter le Pays de Galles

Pour son quatrième match dans le Tournoi des 6 Nations, le XV de France a rendez-vous avec le Pays de Galles. Les Gallois sont pour le moment cinquième au classement, trois points derrière les Bleus. La rencontre aura lieu au Principality Stadium. Les hommes de Galthié voudront s'imposer, et justement le sélectionneur a opté pour une nouvelle stratégie.

«Je ne sais pas pourquoi le staff a décidé de procéder ainsi»