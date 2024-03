6 Nations - XV de France : Le nouvel ovni de Galthié va «exploser»

Axel Cornic

Depuis le début du Tournoi des 6 Nations, un grand changement est réclamé au sein du XV de France, avec une jeune génération qui pousse. C’est le cas au centre avec Nicolas Depoortère, Champion du monde U20 et grande révélation du Top 14 cette saison, avec son club de l’Union Bordeaux-Bègles.

Les différentes absences et blessures pourraient pousser Fabien Galthié à faire des choix forts face au Pays de Galles. Tout le monde aura sans aucun doute les yeux rivés sur le centre du terrain, où il faudra trouver un remplaçant à un Jonathan Danty suspendu pour cinq semaines après son carton rouge face à l’Italie (13-13).

Rugby : Antoine Dupont couronné par une légende ! https://t.co/wCsHjgnz8u pic.twitter.com/CNJ95kvlrA — le10sport (@le10sport) March 5, 2024

Enfin la bonne pour Depoortère ?

Le grand favori n’est autre que Nicolas Depoortère, qui est réclamé depuis le début du Tournoi des 6 Nations. Il faut dire que le trois-quart centre réalise d’excellentes choses avec l’UBB et cela a une nouvelle fois été le cas lors de la dernière journée de Top 14, avec la victoire face au Racing 92 (21-5).

« On a l’impression que c’est un joueur qui ne va pas très vite, mais... »