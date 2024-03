XV de France : Galthié au cœur d'un gros feuilleton à l'étranger ?

Axel Cornic

Appelé pour préparer l’Angleterre puis renvoyé dans son club, Antoine Frisch pourrait se trouver au centre d’une grande bataille entre la France et l’Irlande. Le trois-quart centre de 27 ans est en effet toujours sélectionnable pour les deux pays et Fabien Galthié va devoir prendre une décision assez rapidement, s’il ne veut pas le perdre.

En pleine semaine du Crunch , qui va marquer la dernière journée du Tournoi des 6 Nations 2024, un petit nouveau a fait la Une de l’actualité. Il s’agit d’Antoine Frisch, inconnu en France mais révélation du rugby irlandais, sous les couleurs du Munster.

Antoine Frisch, le plus Français des Irlandais

Passé par le PUC, puis Massy et le Stade Français, l’ouvreur de formation a la particularité de n’avoir jamais disputé la moindre minute en Top 14. Et après avoir joué en Fédérale 1 et en ProD2, il s’est expatrié en Angleterre, avant de connaître le succès cette saison au Munster. L’Irlande lui réussit plutôt bien d’ailleurs, puisqu’il a joué quelques matchs avec la sélection A, avec les origines de sa mère qui le rendent éligible. Il aurait même pu figurer dans le squad d’Andy Farrel pour ce 6 Nations, puisqu’il est suivi de très près par le staff du XV du Trèfle.

« Il a toujours donné sa priorité à l’Irlande, mais... »

Il n’a finalement pas été retenu par Fabien Galthié pour le match de ce samedi face à l’Angleterre, ce qui semble en soulager plus d’un en Irlande ! « Je pense qu’il a dû y avoir une discussion sur le sujet entre Antoine et Fabien Galthié » a expliqué le journaliste freelance Ahmed Al Sarraf, basé à Belfast, dans un entretien accordé à actu.fr . « Antoine Frisch a toujours donné sa priorité à l’Irlande. Mais il n’a jamais fermé la porte à la France. En tout cas, la nouvelle surprend tout le monde en Irlande, et déplaît à pas mal de supporters irlandais ». Et les prochains mois pourraient bien être décisifs !

Un été bouillant ?