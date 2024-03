XV de France : Galthié se fait «un kif» avec sa révolution !

Alexis Brunet

Le XV de France est venu à bout du Pays de Galles dernièrement, en s'imposant 24-45. Une bonne nouvelle pour les Bleus, qui ont renoué avec la victoire, après le match nul face à l'Italie. Fabien Galthié avait notamment décidé de lancer de nombreux nouveaux joueurs. Une émulation qui a ravi le sélectionneur.

Samedi, le XV de France va achever son Tournoi des 6 Nations par la réception de l’Angleterre à Lyon. Un match important pour finir au mieux ce millésime 2024 très compliqué, mais surtout parce que c’est un crunch, un match d'une importance capitale. Pour battre les Anglais, Fabien Galthié a d'ailleurs décidé de faire confiance aux mêmes titulaires que face au Pays de Galles (victoire 24-45 des Bleus).

Barré, Depoortere et Le Garrec enchaînent

Lancés dans le grand bain face au Pays de Galles, Léo Barré, Nicolas Depoortere et Nolann Le Garrec vont donc enchaîner une deuxième titularisation de suite avec le XV de France. Ces derniers avaient fait forte impression lors du match précédant, apportant l'énergie et le dynamisme qui manquaient aux joueurs de Fabien Galthié.

Polémique au XV de France, Galthié se lâche https://t.co/ULYJrOOa1L pic.twitter.com/70iJ7NcKbA — le10sport (@le10sport) March 14, 2024

«Le kif, c’est quand les joueurs créent l’émulation entre eux»