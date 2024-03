XV de France : Un cadre de Galthié annonce du lourd avant le choc

Alexis Brunet

Après des résultats très moyens dernièrement, le XV de France doit retrouver le sourire, et la victoire face au Pays de Galles ce dimanche. Les joueurs de Fabien Galthié souhaitent repartir de l’avant, et notamment Grégory Alldritt, qui a annoncé que ses coéquipiers s’étaient montrés très performants à l’entraînement. Reste donc à transformer l’essai lors du match.

Le XV de France a du mal à remettre la machine en marche, après l'échec de la Coupe du monde. Les partenaires de Charles Ollivon réalisent pour le moment un Tournoi des 6 Nations très poussif. Les Bleus se sont inclinés face à l'Irlande, puis ils ont gagné de justesse contre l'Écosse, avant de concéder un match nul contre l'Italie. Les joueurs de Fabien Galthié comptent donc sur le match contre le Pays de Galles pour se remettre la tête à l'endroit.

«On a très bien bossé»

Présent en conférence de presse, Grégory Alldritt est revenu sur l'annonce tardive de la composition d'équipe par Fabien Galthié, chose peu habituelle. Le capitaine des Bleus a affirmé que cela était une bonne chose pour motiver les troupes. Le joueur de La Rochelle a aussi confié que ses partenaires avaient très bien bossé à l'entraînement, de bon augure avant le match. Ses propos sont rapportés par L'Équipe . « Il avait besoin de nous challenger et il s'avère qu'on a passé une de nos meilleures semaines d'entraînement depuis très, très longtemps. Sur la journée de mardi, on a eu un contenu super, notamment en termes de courses, d'accélérations, etc. On a très bien bossé. Il y a aussi des joueurs qui arrivent dans ce groupe et qui ont énormément d'envie et d'énergie. Il faut s'en servir pour booster tout le monde. On pensait déjà avoir eu un déclic après l'Écosse, mais malheureusement il y a eu ce match contre l'Italie derrière. On a eu aussi une très bonne discussion avec Fabien lundi. On a une relation avec lui qui nous permet d'échanger. Il nous a dit son ressenti et on lui a dit le nôtre. C'est comme ça qu'on a pu construire la semaine d'entraînement. Maintenant, tout le challenge sera de retranscrire ce qu'on a fait cette semaine en match contre les Gallois. »

La France ne peut plus gagner le tournoi