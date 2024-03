Rugby - 6 Nations : Pays de Galles-France, Galthié lance ses nouveaux ovnis !

Axel Cornic

Après trois premiers matchs compliqués, avec notamment un nul historique contre l’Italie à la Decathlon Arena de Villeneuve-d’Ascq (13-13), le XV de France doit relever la tête. Et pour cela, Fabien Galthié a enfin décidé d’injecter du sang neuf dans son groupe pour affronter le Pays de Galles (dimanche, 16h), avec plusieurs novices qui vont fêter leur grande première sous le maillot bleu.

La composition d’équipe de ce quatrième match du XV de France, était la plus attendue de ce Tournoi des 6 Nations 2024. car avec la blessure de Matthieu Jalibert et la suspension de Jonathan Danty pour cinq semaines, des places se sont libérés et tout le monde souhaitait voir les nouvelles pousses du rugby français.

Trois novices face au Pays de Galles

Nous sommes servis, puisqu’ils seront trois à connaître leur toute première sélection ! Blessé depuis le début du 6 Nations, Emmanuel Meafou a été aligné en deuxième-ligne aux côtés de Thibaud Flament, alors qu’au centre c’est Nicolas Depoortère qui fera la paire avec Gaël Fickou. A l’arrière, c’est Leo Barré qui fait son apparition pour suppléer un Thomas Ramos aligné au poste d’ouvreur. Le joueur du Stade Français et avec le trois-quart centre de l’UBB la grande révélation de cette saison de Top 14, alors que Meafou est déjà bien connu et n’attendait plus que tous les papiers soient en règle pour pouvoir postuler au XV de France. A noter qu’un autre nouveau débutera lui sur le banc, avec le pilier droit Georges-Henri Colombe de La Rochelle.

« Depoortère, une arrivée construite »

« Les faits font que des places se libèrent. Nicolas Depoortère avait déjà travaillé avec nous quand il était chez les moins de 20 ans, il venait déjà challenger les autres lors des entraînements à 42. C'est une arrivée construite » a expliqué Fabien Galthié, lors de la conférence de presse de ce vendredi. « Léo Barré, ça fait déjà deux ans qu'il a participé aux entraînements. Il performe, c'est un joueur polyvalent. Il est venu chercher le maillot naturellement, de manière cohérente après la blessure de Matthieu Jalibert. Emmanuel Meafou, on attendait son éligibilité depuis plus d'un an. Comme Georges-Henri Colombe. On l'attendait. Il a mis du temps à venir. Il est prêt ».

Une toute nouvelle paire de centres pour les Gallois