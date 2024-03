XV de France : Le nouvel ovni débarque avec folle préparation !

Alexis Brunet

Lors du Tournoi des 6 Nations 2024, Fabien Galthié s'est appuyé sur de nombreux nouveaux joueurs, à commencer par Emmanuel Meafou. Le phénoménal deuxième ligne du Stade Toulousain a pu enfin faire ses débuts avec le XV de France, car il vient d'obtenir la nationalité française. Afin de ne pas se tromper lors des hymnes, le colosse de 2M03 a révélé avoir appris la Marseillaise sur Spotify.

Le XV de France devait retrouver le chemin de la victoire face au Pays de Galles ce dimanche, afin de finir au mieux le Tournoi des 6 Nations. Il faut dire que les hommes de Fabien Galthié restaient sur une défaite, une victoire, et un match nul. Heureusement les Français se sont sortis du piège Gallois, en s'imposant 24-45 au Millennium Stadium.

«C'est un rêve qui se réalise»

Face au Pays de Galles, de nombreux joueurs ont connu leur première sélection avec le XV de France. C'est notamment le cas d'Emmanuel Meafou, qui vient tout juste d'obtenir la nationalité française. Pour L’Équipe , le joueur du Stade Toulousain est revenu sur ce moment magique. « C'est un rêve qui se réalise. Quand je suis arrivé en France (en novembre 2018, en provenance d'Australie), c'était vraiment un but et un défi de jouer pour l'équipe de France. Je suis tombé amoureux de ce pays et des gens, c'est pour ça que c'était si important pour moi. Hier (dimanche), ça s'est bien passé avec une victoire. C'était vraiment chouette. Je m'en souviendrai forcément toute ma vie. »

Meafou a appris la Marseillaise sur Spotify