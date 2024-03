XV de France : Un scénario hallucinant pour sauver Galthié ?

Arnaud De Kanel

Le XV de France a retrouvé un visage conquérant dimanche après-midi. Les coéquipiers de Grégory Alldritt sont allés s'imposer à Cardiff face au Pays de Galles dans une ambiance électrique pour se relancer dans ce Tournoi des 6 Nations. Mal partis, les Bleus peuvent encore rêver du titre le week-end prochain à la faveur d'un scénario totalement fou qui permettrait à Fabien Galthié de conforter sa place de sélectionneur.

Quelle fait du bien cette victoire ! Après la terrible désillusion du match nul à domicile face à l'Italie il y a deux semaines, le XV de France a retrouvé le chemin de la victoire dimanche face au Pays de Galles. Dans un Millenium Stadium gonflé à bloc, les hommes de Fabien Galthié, longtemps bousculés par le XV du Poireau, sont revenus avec de meilleures intentions lors de la seconde période pour s'imposer assez largement avec le bonus (24-45). Ce succès bonifié leur permet donc de rester en vie dans ce Tournoi des 6 Nations et même de rêver du titre samedi prochain.

«On a retrouvé de l'allant»

« Il fallait d'abord traverser cette période. Ce n'est pas encore terminé mais je préfère voir le verre plein que vide. Nous n'étions pas satisfaits de nos résultats et il y avait plusieurs pistes de travail : travailler sur notre contenu et retrouver de la fraîcheur, physique mais aussi psychologique. La semaine de repos après l'Italie a fait du bien. Souvent, on arrive à bien finir le Tournoi. On a un peu modifié la méthode, on a cherché l'émulation en travaillant avec deux équipes mixtes. C'est vrai qu'aujourd'hui (dimanche) les finisseurs ont été très bons. C'est vrai qu'on a retrouvé de l'allant. C'est à noter d'autant que les résultats de la veille nous ont rendu le challenge encore plus élevé », appréciait Fabien Galthié en conférence de presse après la rencontre. Un temps discutée, sa place pourrait finalement être confortée samedi prochain puisque le XV de France peut encore remporter ce Tournoi des 6 Nations 2024.

Le scénario totalement fou qui permet aux Bleus de rêver