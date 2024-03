Rugby - 6 Nations : Pays de Galles-Italie, vers un exploit historique ?

Axel Cornic

Quand on est entraîneur de l’Italie au rugby, on collectionne surtout les défaites. Mais pas Gonzalo Quesada, qui a connu la victoire dès son quatrième match avec la Squadra Azzurra et pourrait déjà rentrer dans l’histoire, en cas de victoire face au Pays de Galles ce samedi au Principality Stadium de Cardiff (15h15), lors de la dernière journée du Tournoi des 6 Nations 2024.

L’Italie attendait ça depuis 11 ans ! La semaine dernière face à l’Écosse, la Squadra Azzurra s’est imposée pour la première fois à Rome depuis 2013 (31-29). Une bouffée d’air frais pour le rugby transalpin, qui après des années noires semble enfin entrevoir la lumière.

« Nous n'avons rien gagné, cette victoire n'est qu'une étape »

Ceci est en partie grâce à Gonzalo Quesada, qui est devenu le nouveau sélectionneur de l’Italie et qui dispute son premier Tournoi des 6 Nations. Et quel Tournoi, puisque ses hommes ont frôlé la victoire sur la France (13-13) et l’Angleterre (24-27), avant donc de s’imposer à domicile contre l’Écosse. « Nous n'avons rien gagné, cette victoire n'est qu'une étape. On n'a gagné qu'un match, ce n'est pas une finale » a toutefois déclaré le sélectionneur italien. « Je sais déjà ce qu'on peut améliorer et j'aurais beaucoup de choses à montrer aux joueurs lundi. Le Tournoi n'est pas fini, on a encore des opportunités de bien faire et je ne veux pas les laisser passer ». En cas de victoire, l'Italie pourrait finir sur le podium pour la première fois de son histoire.

Il faudra se méfier du grand North

Ce match tant attendu est celui face au Pays de Galles, qui sera le premier des trois rencontres de cette dernière journée du 6 Nations 2024. Et à part Ange Capuozzo blessé à un doigt, le retour de Lorenzo Cannone en troisième-ligne et le changement à la charnière, Quesada a reconduit l’équipe qui a gagné contre l’Ecosse. En face ce seront des Gallois malade mais revanchards, qui se sont inclinés à domicile la dernière fois qu’ils ont rencontré l’Italie (21-22, en 2022). Ce sera d’ailleurs le dernier match international de l’immense star George North, qui a d’ailleurs marqué 9 essais au cours de sa carrière contre les Italiens dans le Tournoi des 6 Nations, ce qui est plus que n’importe quel autre joueur au monde en activité (son compatriote Shane Williams est aussi à 9 contre l'Italie et contre l'Ecosse, mais il a raccroché ses crampons)