Rugby - 6 Nations : France-Angleterre, le Crunch pour sauver Galthié !

Axel Cornic

Après un Tournoi des 6 Nations extrêmement compliqué, avec notamment une défaite et un match nul historiques face respectivement à l’Irlande et l’Italie, le XV de France retrouve son meilleur ennemi avec l’Angleterre. L’occasion pour les Bleus de finir sur une bonne note au Groupama Stadium de Lyon ce samedi (21h), mais surtout pour Fabien Galthié de sauver son bilan.

Les supporters tricolores s’attendaient sans aucun doute à un tout autre XV de France, après la désillusion de la dernière Coupe du monde. Mais leurs espoirs ont été douchés dès la première rencontre, avec l’Irlande qui a infligé une véritable gifle à Grégory Alldritt et ses coéquipiers (17-38), qui ont ensuite enchaîne par une victoire controversée contre l’Écosse (16-20) et un nul face à l’Italie (13-13).

Rugby - 6 Nations : Pays de Galles-Italie, vers un exploit historique ? https://t.co/l9IicpqLhg pic.twitter.com/rNjsfcC3be — le10sport (@le10sport) March 15, 2024

La France doit éviter le zéro pointé à domicile

La victoire bonifié de la semaine dernière sur la pelouse du Principality Stadium de Cardiff (24-45) a quelque peu redonné le sourire, mais le véritable défi arrive ce samedi. Le Groupama Stadium de Lyon va en effet accueillir le très attendu Crunch, entre la France et l’Angleterre. Et une seule victoire sur le grand ennemi anglais, pourrait effacer toutes les critiques pour Fabien Galthié ! Dans le cas contraire, le bilan pourrait être catastrophique de zéro victoires à domicile, ce qui serait une première pour le XV de France depuis l’instauration du Tournoi des 6 Nations, en 2000.

L’Angleterre renaît enfin de ses cendres ?

Attention toutefois à cette Angleterre, qui a réalisé un véritable exploit chez elle à Twickenham la semaine dernière, en battant une Irlande que tout le monde pensait invincible (23-22) ! D’ailleurs, les hommes de Steve Borthwick restent sur une défaite historique à domicile contre le XV de France dans le 6 Nations (10-53) et ils voudront sans aucun doute laver cet affront. Pour cela, le sélectionneur du XV de la Rose a notamment décidé de titulariser le taulier George Ford à l’ouverture plutôt que le feu follet Marcus Smith, ce qui annonce un sacré combat de tranchées et une volonté d’occuper le terrain au pied ce samedi. Pour le reste, tous les héros du dernier match sont là avec l’impressionnant deuxième-ligne George Martin, mais surtout une troisième-ligne qui ne fait pas dans la dentelle avec Ben Earl et Sam Underhill.