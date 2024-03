Coupe du monde : Le XV de France dénonce un scandale, l’arbitre avoue tout

Jean de Teyssière

Lors de la Coupe de monde de rugby qui se déroulait en France, le XV de France était opposé à l'Afrique du Sud en quarts de finale. La suite, tout le monde la connaît avec un arbitrage qui a fait polémique et une élimination trop précoce pour les Bleus. Cinq mois plus tard, Fabien Galthié est revenu sur les décisions arbitrales et a révélé que l'arbitre de la rencontre, Ben O'Keeffe, lui avait dit qu'il n'avait pas été satisfait de sa performance.

Ce quart de finale de la Coupe du monde de rugby face à l'Afrique du Sud (28-29) va faire date. Le XV de France, éliminé beaucoup trop rapidement de SA Coupe du monde a toujours du mal à digérer la conclusion de cette rencontre, marquée par plusieurs erreurs d'arbitrage de la part de Ben O'Keeffe.

«Le résultat du match a été impacté par des décisions discutables»

En conférence de presse pour dresser le bilan du Tournoi des 6 Nations, Fabien Galthié a de nouveau réagi à l'élimination de son équipe face à l'Afrique du Sud lors de la précédente Coupe du monde : « Je suis très serein pour en parler. La décision fait partie du match et on l'accepte. On peut en parler à froid, de manière rationnelle. Quand je suis parti à Shape of the Game (le sommet de World Rugby) j'ai pu échanger sur les règles et l'arbitrage donc j'ai parlé avec d'autres acteurs. Il y a eu des discussions sur le comportement des sélectionneurs. Après un match on ne peut pas remettre en question les décisions arbitrales. Mais j'ai dit que je ne comprenais pas que d'autres sélectionneurs les critiquaient et tweetaient après les matchs. Mais quatre ou cinq mois après on peut en parler pour voir ce qui a été bien fait ou mal fait. Oui je peux dire que le résultat du match a été impacté par des décisions discutables et même très discutables. On a discuté de certaines décisions à Shape of the game, tout le monde était d'accord sur le fait que certaines décisions n'étaient pas les bonnes. »

«Ben O'Keeffe m'a dit lui-même qu'il n'était pas satisfait de sa performance»